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    HaberlerEge Haberleri Hibrit tadım etkinliği
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    27.09.2020 - 00:02 |

    Hibrit tadım etkinliği

    EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), dünyanın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri’ni radarına aldı.

    Hibrit tadım etkinliği

    Türk lezzetlerinin ABD’liler tarafından daha fazla tercih edilmesi için TURQUALITY Projesi başlatan EİB, Türkiye’nin ilk Hibrit Tadım Etkinliğine imza attı. Bağışıklık sistemini güçlendiren Türk kuru meyvelerinden hazırlanan menüler ABD’li ünlü şefler tarafından hazırlanarak ABD’li ithalatçılara, otel ve restoranların satın alma direktörlerine tattırıldı.

    Proje kapsamında dört yıl süreyle etkinlikler gerçekleştireceklerini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “ABD pazarına ihracatımızı, 2023 yılında 2 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

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