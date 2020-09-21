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    21.09.2020 - 00:03 |

    Hiç ayakkabı giyemedi ustası oldu

    Hiç ayakkabı giyemedi ustası oldu

    Muğla Ortaca ilçesinde yaşayan, yürüme engelli 60 yaşındaki Ali Yukarlı, 47 yıldır ayakkabı tamirciliği ve sandalet üretimi yapıyor. Bebekken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle felç kalan ve ellerinin yardımıyla hareket etmeye başlyan Yukarlı, 13 yaşına kadar hiç ayakkabı giymedi, “Ben giyemiyorsam, başkalarını mutlu ederim” diyerek ayakkabı tamircisi olmaya karar verdi.

    İlk ayakkabısını kendisine yaptığını anlatan Yukarlı, “Ayakkabı giyemedim ama yaptığım ayakkabıları yüzlerce insana giydirdim. İki çocuğumu okuttum. Hep ayakta dimdik durmasını bildim. Yabancılara yılda bin 200 çift sandalet satıyorum. Dalyan’a gelen turistler bana uğramadan gitmez. Bazen, dilenenlere ayağımı göstererek kızıyorum. Bunu kabul edemiyorum” dedi. l AA

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