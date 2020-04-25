‘Hiç kimse çiçeksiz kalmasın’

Kovid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri de süs bitkileri ve mevsimlik çiçek sektörü oldu. Pazarlarda satış olmaması ve sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle sektör zor günler yaşıyor. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, yaklaşan Anneler Günü öncesinde çağrıda bulundu, sokakların ve annelerin çiçeksiz kalmaması için sektöre acil teşvikler verilmesi gerektiğini söyledi. Bu şekilde gidilmesi halinde üreticilerin yüzde 50’ye yakınının iflas edeceğini vurgulayan Sertel, şunları söyledi:

“Sokaklarda insan olmasın ama belediyeler o sokakları her zamankinden fazla çiçekle donatsın. Valiliklerimiz gerekli tedbirleri alarak pazarlardaki çiçek satışına izin versin. Çiçeğin başkenti Bayındır ve Bademler kooperatif başkanlarıyla görüştüm. Destek sağlanmazsa, sadece İzmir’de yüzlerce aile, evine ekmek götüremez hale gelecek” dedi.

Hatıra para

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM’nin 100. kuruluş yıldönümüne özel ‘Hatıra Parası’ basılması önerisinde bulundu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a çağrıda bulunan Sertel, “Gerekli girişimler yapılmalı ve bu para basılarak gelecek kuşaklara aktarılmalı” dedi.