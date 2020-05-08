‘Hiç kimseyi işten çıkarmadık’

Amato, “Biz pandemi hastanesi olmadığımız için vatandaşların tetkiklerini bakanlığa gönderiyoruz. Eğer test sonuçları pozitif çıkarsa, hastaların isteğine göre ya bizde kalıyor ya da evlerinde kendilerini karantinaya alıyor. Tüm ekibimiz konuya çok çabuk adapte oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, bu süre içinde tüm dünyadaki deneyimleri de benimseyerek çok iyi çalıştı. Sistem iyi işlediği için bu illeti çabuk atlatacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Daha Kovid-19 İzmir’e gelmeden önce kurum içi eğitimleri vermeye başladıklarını ve defalarca tekrarladıklarını belirten Amato, “Bu bakımdan hazırlıklıyız. Hastane her gün ilaçlanıyor ve hiçbir personelimize virüsü bulaştırmamaya çalışıyoruz. Yoğun bakım birimindeki çalışanlarımıza da sürekli test yapıyoruz. Çok şükür hepsi negatif çıkıyor. Hiç kimseyi işten çıkartmadık ve 300 kişilik personelimizle görevimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Hastanenin 24 saat tam tekmil çalıştığını, hastaların her branşta muayene ya da tedavilerinin yapıldığını ifade eden Selim Amato, kişilerin sağlık sorunu nedeniyle evinden çıkıp hastaneye gelememe durumunda, kendilerinin gittiğini söyledi.