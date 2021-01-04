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    HaberlerEge Haberleri ‘Hiçbir personel işten çıkmayacak’
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    04.01.2021 - 00:03 |

    ‘Hiçbir personel işten çıkmayacak’

    Kuşadası Belediyesi’nde, pandemi nedeniyle başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçildiği açıklandı.

    ‘Hiçbir personel işten çıkmayacak’

    Başkan Ömer Günel, “Kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan hiçbir personelimizin işten çıkarılması ya da ücretsiz izin kullandırılması söz konusu değil” dedi. Başkan Günel, “Gerek işveren yükünü azaltmak, gerekse de istihdam kaybını önlemek amacıyla başlatılan uygulama ülke genelinde birçok işletmede olduğu gibi belediyelerde de uygulanmakta. Belediye hizmetlerinin aksatılmaması koşuluyla özellikle saha hizmetleri dışındaki idari birimlerimizde ocak ve şubat aylarında toplam 250 personelimiz bu uygulamadan faydalandırılacak. Personelimize son 12 aydaki prime esas kazançlarının, yani brüt ücretinin ortalamasının yüzde 60’ı ödenecektir. Çalışanlarımızın tüm sosyal ve özlük haklarında da hiçbir kesinti olmayacak” diye konuştu.

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