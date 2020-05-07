07.05.2020 - 00:02 |
Hıdırellez coşkusu
Baharın müjdecisi Hıdırellez, Karşıyaka’da Belediye Bandosu’nun verdiği sokak konserleriyle kutlandı.
Akşamın ilk konserini Dedebaşı’nda veren bando ekibi üç saat boyunca İmbatlı, Örnekköy, Afetevleri ve Bostanlı’ya da giderek vatandaşlara Hıdırellez coşkusunu yaşattı. Roman vatandaşlar da ateşten atlama geleneğini bozmadı. Belediye Başkan Dr. Cemil Tugay, “Biz ailece Hıdırellez’in uğruna inanırız. Baharın getirdiği umut ve gelecek güzel olan inancımızla, herkesin Hıdırellez Bayramı’nı kutluyorum” diye mesaj verdi.
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