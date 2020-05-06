06.05.2020 - 07:00 | | DENİZ TOKAT DHA
Hierapolis’te görsel şölen var
Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hierapolis Antik Kenti’nde açan kırmızı gelincikler, görsel şölen oluşturuyor.
Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hierapolis Antik Kenti’nde açan kırmızı gelincikler, görsel şölen oluşturuyor. Tarihi kalıntılar arasında açan gelinciklerin oluşturduğu görüntü, ilkbaharın güzelliğini yansıtıyor. Antik kentte drone ile çekilen görüntüler, görenleri hayran bıraktı.
Sokak ortasında silahlı saldırıAdana'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Ali Seyhan (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.