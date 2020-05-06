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    HaberlerEge Haberleri Hierapolis’te görsel şölen var
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    06.05.2020 - 07:00 | | DENİZ TOKAT DHA

    Hierapolis’te görsel şölen var

    Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hierapolis Antik Kenti’nde açan kırmızı gelincikler, görsel şölen oluşturuyor.

    Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hierapolis Antik Kenti’nde açan kırmızı gelincikler, görsel şölen oluşturuyor. Tarihi kalıntılar arasında açan gelinciklerin oluşturduğu görüntü, ilkbaharın güzelliğini yansıtıyor. Antik kentte drone ile çekilen görüntüler, görenleri hayran bıraktı. 

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