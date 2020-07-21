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    HaberlerEge Haberleri Hijyen çalışmaları tam hızla sürüyor
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    21.07.2020 - 07:00 |

    Hijyen çalışmaları tam hızla sürüyor

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, pazaryerlerinde esnafa ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşa maske ve dezenfektan dağıtımını sürdürüyor.

    Hijyen çalışmaları tam hızla sürüyor

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, pazaryerlerinde esnafa ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşa maske ve dezenfektan dağıtımını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği alanlarda da dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak sürdürüyor. Vatandaşlar, hijyen malzemelerini sağlayıp, işyerlerini ve araçlarını dezenfekte eden Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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