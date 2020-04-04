Hijyen denetimi daha da artıyor

Karşıyaka’da Kaymakamlık tarafından kurulan Vefa Destek Grubu’na bağlı İlçe Tarım Müdürlüğü, hijyen denetimlerine hız verdi. Müdürlük, gıda üretim yerlerindeki denetimin yanı sıra denetim yerlerini de hijyen konularında bilgilendiriyor. Ekmek, unlu mamuller üretim ve satış yerleri, kasap, şarküteri, pizza, pide ve açık olan lokantalar ve gıda perakendecileri denetleniyor. İlçe Tarım Müdürü İsmail Emetli, “Karşıyakalıların gıdası emin ellerde” diyor.