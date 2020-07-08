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    HaberlerEge Haberleri Hijyen denetimini özel ekip yürütüyor
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    08.07.2020 - 07:00 |

    Hijyen denetimini özel ekip yürütüyor

    Marmaris’Te normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başlayan restoran, kafeterya, büfe ve paket servis yapan işletmelerin denetimi için ekip kuruldu.

    Hijyen denetimini özel ekip yürütüyor

    Marmaris’Te normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başlayan restoran, kafeterya, büfe ve paket servis yapan işletmelerin denetimi için ekip kuruldu. Polis, jandarma, doktor, zabıtadan oluşan ekip, 15 Haziran’dan sonra dükkanlarını açan yiyecek-içecek satışı yapan mekanları denetimlerini sürdürüyor. İlçe merkezindeki toplam 200 restoran, kafeterya, beach club ve büfe 11.00- 18.00 saatleri arasında denetleniyor. l 

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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