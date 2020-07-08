Hijyen denetimini özel ekip yürütüyor

Marmaris’Te normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başlayan restoran, kafeterya, büfe ve paket servis yapan işletmelerin denetimi için ekip kuruldu. Polis, jandarma, doktor, zabıtadan oluşan ekip, 15 Haziran’dan sonra dükkanlarını açan yiyecek-içecek satışı yapan mekanları denetimlerini sürdürüyor. İlçe merkezindeki toplam 200 restoran, kafeterya, beach club ve büfe 11.00- 18.00 saatleri arasında denetleniyor. l