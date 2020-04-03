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    HaberlerEge Haberleri Hijyen ekipleri 7/24 görevde
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    03.04.2020 - 07:00 |

    Hijyen ekipleri 7/24 görevde

    Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Hijyen ekipleri 7/24 görevde

    Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Caddeler, sokaklar, apartmanlar, camiler, okullar, dolmuş durakları, parklar, eczaneler, sağlık kurumları, işletmeler, dernekler, muhtarlıklar ve kamu kurumları hijyenik bir ortam haline getirilerek virüsten arındırılıyor.
    Aliağalıları uyardı
    Aliağalıları tedbirli olmaya davet eden Başkan Serkan Acar, kendisini belediyenin ilaçlama ekibi olarak tanıtan ve daire içerisine girmek isteyen kişi ya da kişilere itibar etmemeleri gerektiğini belirtti.

    İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
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    Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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