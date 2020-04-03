Hijyen ekipleri 7/24 görevde

Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Caddeler, sokaklar, apartmanlar, camiler, okullar, dolmuş durakları, parklar, eczaneler, sağlık kurumları, işletmeler, dernekler, muhtarlıklar ve kamu kurumları hijyenik bir ortam haline getirilerek virüsten arındırılıyor.

Aliağalıları uyardı

Aliağalıları tedbirli olmaya davet eden Başkan Serkan Acar, kendisini belediyenin ilaçlama ekibi olarak tanıtan ve daire içerisine girmek isteyen kişi ya da kişilere itibar etmemeleri gerektiğini belirtti.