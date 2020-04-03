03.04.2020 - 07:00 |
Hijyen ekipleri 7/24 görevde
Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Caddeler, sokaklar, apartmanlar, camiler, okullar, dolmuş durakları, parklar, eczaneler, sağlık kurumları, işletmeler, dernekler, muhtarlıklar ve kamu kurumları hijyenik bir ortam haline getirilerek virüsten arındırılıyor.
Aliağalıları uyardı
Aliağalıları tedbirli olmaya davet eden Başkan Serkan Acar, kendisini belediyenin ilaçlama ekibi olarak tanıtan ve daire içerisine girmek isteyen kişi ya da kişilere itibar etmemeleri gerektiğini belirtti.
İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.