Hijyen önlemleri alındı

Alana dezenfektan tünelinden giriliyor. 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanıyor. Su, aydınlatma, tuvalet, duş gibi imkanların en hijyenik koşullarda sunulduğu alanda, satış yapan besicilere belli aralıklarla kolonya ve maske dağımı da yapılıyor. Vatandaşın alana rahatlıkla ulaşabilmesi için de ücretsiz servisler, Hükümet Konağı önünden, 09:00,11:00,13:00, ve 15:00 saatlerinde hareket ediyor.