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    HaberlerEge Haberleri Hijyen önlemleri alındı
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    30.07.2020 - 00:02 |

    Hijyen önlemleri alındı

    Bornova Belediyesi, Işıkkent’te kurulan kurban satış alanında koronavirüs önlemlerini aldı.

    Hijyen önlemleri alındı

    Alana dezenfektan tünelinden giriliyor. 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanıyor. Su, aydınlatma, tuvalet, duş gibi imkanların en hijyenik koşullarda sunulduğu alanda, satış yapan besicilere belli aralıklarla kolonya ve maske dağımı da yapılıyor. Vatandaşın alana rahatlıkla ulaşabilmesi için de ücretsiz servisler, Hükümet Konağı önünden, 09:00,11:00,13:00, ve 15:00 saatlerinde hareket ediyor.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyorAçılışının altıncı gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.
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