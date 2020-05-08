'Hijyen standartları Türkiye’de bir ilk'

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Turizm ve Hijyen Kurulu’nda belirledikleri standartlara vurgu yaptı, “İzmir, bir ilki yaşama geçirdi. Tüm önlemleri aldı” dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede Kriz Belediyeciliği uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetiminde Turizm Hijyen Kurulu oluşturdu. Kurul yaklaşan yaz aylarında turizm faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için hijyen ve güvenlik kriterlerini belirlemeye başladı. Başkan Tunç Soyer, önümüzdeki günlerde İzmir ve İzmir’in tüm ilçelerinde devreye girecek yerel turizm hijyen standartlarının Türkiye’de bir ilk olduğunu ve İzmir’in sağlıklı ve hijyenik bir turizm bölgesi olması için tüm önlemleri şimdiden aldıklarını söyledi. Başkan Soyer, Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki İzmir Turizm Hijyen Kurulu toplantısında ilgili kurumlar, sektör paydaşları ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Standartlar belirleniyor

Yirmi kişilik heyet, dünya genelinde ve Türkiye’de ulusal ölçekte ortaya konan kriterleri tek tek değerlendirerek İzmir’deki belediye izinli işletmelerde uygulanacak standartları değerlendirdi. Beş kişilik icra kurulunun tespit edildiği toplantıda kriterlerle ilgili teknik çerçevenin bir hafta içinde tamamlanmasına karar verildi. Bu sürecin ardından uygulama aşamasına geçilecek. Kurul, tüm kriterlerin Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın belirlediği ulusal standartlar ve daha önce tarihi İzmir bölgesi için belirlenen “Selluka” sertifikasyon sistemiyle entegre edilmesine karar verdi. Başkan Soyer, “İzmir’i öne çıkaracak şey, hijyen kriterlerimizi nasıl uyguladığımız olacak” dedi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı (ETİK) Mehmet İşler de, Türkiye’de bir tek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuya el atarak çalışmalara başladığını belirtti.