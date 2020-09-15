Hiperaktivitede fonksiyonel tıp

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, binlerce çocukta görülen dikkat eksikliği rahatsızlığı olan hiperaktivitenin klinik tedavinin yanı sıra fonksiyonel tıpla önlenebildiğini kaydetti. Fonksiyonel tıpta mutluluğu tanımlamanın önemli olduğunu belirten Korkut, “Mutluluğu bize getiren şeyleri iyi bilmek önemli. Sağlığı kazanırken sindirimimiz, uykumuz ve enerjimiz gibi tüm etmenleri ele almak gerekiyor. Fonksiyonel tıp, bunu kişiye göre yapan bir alan. Öncelikle gıdalarla ilgili bazı bağışıklık yanıtını gösteren parametreleri ölçüyoruz. Testlerde gördüğümüz değerlere göre, bazı gıdaların tüketimini kaldırıp yerine sağlıklılarını getiriyoruz” dedi.

Yüzde 65 oranında iyileşme

İlaç yerine yaşam tarzıyla elde edilenlerin daha kalıcı olduğunu kaydeden Korkut, “Serotoninin büyük miktarda bulunduğu yer bağırsaklardır. Dolayısıyla bizim bu sistemi iyi anlamamız gerekiyor. Fonksiyonel tıpla tedavide yüzde 65 iyileşme görülüyor” diye konuştu.