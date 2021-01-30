Hırvatistan’a tekne Denizli’den

Denizli’de yaşayan girişimci Hasan Kocabıyık (36), denizi olmayan kentte tersane açtı. 2 katlı 3 bin metrekarelik atölyeyi tersaneye çevirdi. 1.1 milyon euro yatırımla kurduğu, 17 kişiyi istihdam eden tersanede yat ve tekne üretimine başladı. Siparişle yat ve tekne imal ettiklerini belirten Kocabıyık, “Kimse Denizli’de böyle bir tersanenin olduğuna inanmıyor. ‘Denizli’de deniz yok, tersane mi olur?’ diyorlar. Şüpheyle bakıyorlar. Burayı merak edip gelenler, tekne ve yatları gördüklerinde şaşırıyor” dedi.

Kentin lojistik olarak önemli bir konuma sahip olduğunu kaydeden Kocabıyık, şu an 22 metre uzunluğunda bir tekne üzerinde çalıştıklarını ifade etti, “Bu ürettiğimiz tekneyi Hırvatistan’a göndereceğiz. 5 metre genişliğinde, 4 misafir, 2 personel kabini ve çift motora sahip olacak tekneyi yaklaşık 1 yılda tamamlamayı planlıyoruz. Biz burada daha çok denizci modeli tekneler üretiyoruz. Ürettiğimiz tekne ve yatları karayoluyla Göcek’te suya indiriyoruz. Özel bir taşıma ekibimiz var. Özel üretim dorselere sahip TIR’lar ile tekne ve yatlarımızı taşıyoruz” diye konuştu.