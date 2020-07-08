BİST119.3390.00EURO7.740.09USD6.860.07ALTIN395.900.55
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hızal’la devam, yeni sözcü Taştan
    ABONE OL
    08.07.2020 - 07:00 |

    Hızal’la devam, yeni sözcü Taştan

    AK Parti İzmir Büyükşehir Grup Başkanvekili ve Grup Sözcüsü belli oldu. egepostasi.com’un haberine göre, Büyükşehir Belediye Meclisi grup toplantısını video konferans yöntemiyle yaptı.

    Hızal’la devam, yeni sözcü Taştan

    AK Parti İzmir Büyükşehir Grup Başkanvekili ve Grup Sözcüsü belli oldu. egepostasi.com’un haberine göre, Büyükşehir Belediye Meclisi grup toplantısını video konferans yöntemiyle yaptı.
    Toplantıda, Büyükşehir Meclisi’nde bir yıl boyunca görev yapacak olan yönetimde görev alacak isimler netleşti.
    Grup Başkanvekili Özgür Hızal’la devam kararı alındı, Grup Sözcüsü Fatih Taştan’ın yerine Hakan Yıldız getirildi. Grup yöneticisi sayısı 3’ten 5’e çıkarıldı; yönetimde Hüsnü Boztepe, Fırat Eroğlu ve Burçin Kevser Kip’e görev verildi.
    Meclis üyelerine seslenen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, etkili muhalefetin yeni dönemde de sürdürülmesini istedi.

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Havadan virüs bulaşır mı? Açık hava değil, kapalı ortam riskli

    Havadan virüs bulaşır mı? Açık hava değil, kapalı ortam riskli

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    Sağlık kuruluşlarında yeni Kovid-19 kuralları: Fizyoterapistle toplu seans yok

    Sağlık kuruluşlarında yeni Kovid-19 kuralları: Fizyoterapistle toplu seans yok

    Sıradaki Haber