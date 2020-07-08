Hızal’la devam, yeni sözcü Taştan

AK Parti İzmir Büyükşehir Grup Başkanvekili ve Grup Sözcüsü belli oldu. egepostasi.com’un haberine göre, Büyükşehir Belediye Meclisi grup toplantısını video konferans yöntemiyle yaptı.

Toplantıda, Büyükşehir Meclisi’nde bir yıl boyunca görev yapacak olan yönetimde görev alacak isimler netleşti.

Grup Başkanvekili Özgür Hızal’la devam kararı alındı, Grup Sözcüsü Fatih Taştan’ın yerine Hakan Yıldız getirildi. Grup yöneticisi sayısı 3’ten 5’e çıkarıldı; yönetimde Hüsnü Boztepe, Fırat Eroğlu ve Burçin Kevser Kip’e görev verildi.

Meclis üyelerine seslenen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, etkili muhalefetin yeni dönemde de sürdürülmesini istedi.