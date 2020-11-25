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    HaberlerEge Haberleri Hizmet atağına geçti
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    25.11.2020 - 00:02 |

    Hizmet atağına geçti

    Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kent genelinde yürütülen çalışmaları inceledi, son durum hakkında bilgi aldı.

    Hizmet atağına geçti

    Elmalıdere Mahallesi Asmalı Sokak’ta yürütülen taş parke döşeme işlemlerini ve Sercan Sokak’ta tamamlanan asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Çakın, iç düzenlemesi yapılan ve belediyenin kalan kısmının taşınacağı ikinci binayı ziyaret etti. Kalfa Korusu Çocuk Kent Projesi’ndeki, yine bölgeye kazandırılması hedeflenen çocuk trafik parkurundaki ve uzun yıllardır atıl durumda olan ancak yeniden hizmete kazandırılmasına sayılı günler kalan Şelale Restoran Kafe’deki son durumu gördü. Çakın, vatandaşın çalışmalara yönelik değerlendirmelerini almayı da ihmal etmedi. İhtiyaçların karşılanmasından dolayı duydukları memnuniyeti paylaşan vatandaşlar, hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

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