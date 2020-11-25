Hizmet atağına geçti

Elmalıdere Mahallesi Asmalı Sokak’ta yürütülen taş parke döşeme işlemlerini ve Sercan Sokak’ta tamamlanan asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Çakın, iç düzenlemesi yapılan ve belediyenin kalan kısmının taşınacağı ikinci binayı ziyaret etti. Kalfa Korusu Çocuk Kent Projesi’ndeki, yine bölgeye kazandırılması hedeflenen çocuk trafik parkurundaki ve uzun yıllardır atıl durumda olan ancak yeniden hizmete kazandırılmasına sayılı günler kalan Şelale Restoran Kafe’deki son durumu gördü. Çakın, vatandaşın çalışmalara yönelik değerlendirmelerini almayı da ihmal etmedi. İhtiyaçların karşılanmasından dolayı duydukları memnuniyeti paylaşan vatandaşlar, hizmetler nedeniyle teşekkür etti.