SARUHANLI Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Büyükbelen Mahallesi’ni ziyaret etti; esnaf ve vatandaşla görüştü. Ardından kapalı pazaryerine geçen Başkan Bilgin, Büyükbelen’deki arazilerini satışa çıkardığı yönündeki iddialara cevap verdi. Bilgin, “2016 yılında Büyükbelen halkının yapmış olduğu bir eylem vardı. Saruhanlı Belediyesi’nin mahalledeki bin 26 dönüm araziyi satacağını duyunca Büyükbelen halkı buna tepki göstermişti. Bende o dönemde CHP Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiydim. O tarihte bin 26 dönüm arazinin satışını hep birlikte engellemiştik” dedi. O dönemde arazi satışına karşı olduklarını göstermek için vatandaşın astığı pankartı sosyal medya hesaplarından paylaştığını kaydeden Başkan Bilgin, “Belen’deki arazi satışına karşı çıkan Zeki Bilgin, şimdi satıyor” diye paylaşım yaptılar. Biz Büyükbelen’in onay vermediği hiçbir işi yapmayız. Ben Büyükbelen halkının yanındayım. Bizler burada trap atış poligonundan arazi yollarının ıslahına kadar birçok hizmeti hayata geçirdik. Diğer yatırımlarımızı da hayata geçireceğiz. Benim Büyükbelen’e hizmet borcum var” diye konuştu.