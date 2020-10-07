Hizmet buluşması

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Yerel Hizmetler Şube Müdürü Nadir Tokatlıoğlu da toplantıya katıldı. Mahallelerdeki sorunların tespiti ve çözüm önerileri konuşuldu. Belediye Başkanı Ali Engin, “Pandemiden dolayı hepimizin omuzlarındaki yük arttı ancak hiç durmadan, imkanlarımız dahilinde yatırımlarımızı sürdürdük. Güzel işler yaptık. Sizlerin desteği ile, sokaklarımızdaki eksikleri tamamlamak için de var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi. Nadir Tokatlıoğlu da, “Büyükşehir’in tüm imkanlarıyla muhtarlarımıza destek olmak için çabalıyoruz. Birlikte güzel işler yapacağımıza eminim” diye konuştu.