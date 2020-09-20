‘Hizmet olarak geri dönecek’

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Mavişehir’de deniz kenarında bulunan rekreasyon alanının satışı hakkında konuştu. Nasır, 21 bin 432 metrekare açık spor tesisi, 10 bin 544 metrekarenin de trafo alanı olarak ayrıldığını söyledi, arsaların yatırımcı firma tarafından kamu yararına kullanılanacak rekreasyon ve spor kompleksi alanı olarak hizmete açılabileceğini vurguladı. Arsa satışının İzmirlilere hizmet olarak geri döneceğini belirten Nasır, TOKİ’nin arsa satışından elde ettiği gelirlerle farklı bölgelerdeki vatandaşların konut mağduriyetinin giderileceğinin altını çizdi.



‘Plan bozulamaz’



Arsaların imar durumunun belli olduğunu ve satın alan firmanın da bu esasa göre yatırım yapabileceğini kaydeden Nasır, “Mevcut alanın farklı bir amaçla kullanılması mümkün değil. Gerekli yatırım yapıldıktan sonra da hiç kimse burada plan tadilatı yapamaz” dedi. Nasır, CHP Milletvekili Bedri Serter’in kupon kelimesiyle ilgili söylemine yanıt verdi, “Sosyal donatı ve spor alanı olabilecek söz konusu arsaların yatırımcıya uygun olduğunu vurgulamak maksadıyla ‘kupon arsa’ tabirini kullanmıştım.



Yatırımcının atıl durumdaki bu alanı düzenlemesi ile İzmirliler önemli sosyal donatı alanı ve spor kompleksine sahip olabilecek” diye konuştu.

Nasır sözlerini şöyle sürdürdü: “Deprem gerçeğiyle yüz yüze olan, depreme dayanıksız büyük konut stoğuna sahip İzmir’de şu ana kadar Büyükşehir Belediyesi, sadece 455 konut dönüşümü yaptı. Bugüne kadar İzmir’e yaklaşık 20 bin sosyal konut, hastaneler, okullar, stat, sağlık ocakları yapan, halkına hizmet eden devlet kurumuna zarar vermeyin.”