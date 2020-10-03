Hizmet üretmekten asla vazgeçmeyeceğiz

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kent Konseyi Başkanı Dr. Tunç Tuncer ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Projelerin masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kente sosyal bir yaşam alanı kazandırmak amacıyla satın alındıktan sonra ilk kazmanın vurulduğu Tariş arazisiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi. 10 dönümlük Tariş arazisine yapılacak projeyle ilgili Kuşadası kamuoyunun belirli çevrelerce kasıtlı şekilde dezenformasyona uğratıldığını belirten Günel, şunları söyledi:

‘Algı oluşturuyorlar’

“Algı yönetmeye çalışan bir takım kesimler var. Bugüne kadar yaşadığı kent için taş üstüne taş koymamış, yetki sahibi olduklarında bu kenti betonlaştıran bu zihniyetin bildiği tek şey hizmetlerimizi karalamak ve halk için gerçekleştirilmeye çalışılan projelere engel olmak. Kendi rantlarını halkın istekleri üzerinde görenler asla emellerine ulaşamayacaklar. Tariş arazisi olarak bilinen arsa, Kuşadası sahilindeki betonlaşmanın ele geçiremediği tek alandır. Kamulaştırılmadan önceki turizm imarlı olan bu arsada, 10 bin metrekare otel, AVM gibi alanlar inşa edilmesi mümkünken Büyükşehir Başkanımız Özlem Çerçioğlu, burada ne yapılmasını istediklerini halka sordu.”

‘Yüzde 80’i yeşil alan’

“Kuşadası’nın bu projeye ihtiyacı var” diyen Başkan Günel, “Arazi üzerinde bulunan metruk durumdaki yapıların yıkımıyla başlayan çalışmalar kapsamında tescilli yapılar restore edilerek korunacak. Yeşil alanlar, kent meydanı, kültür salonları, yer altında da otopark yer alacak. Yüzde 80’i yeşil alan olarak tasarlanan ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da onaylanan proje kapsamında bir de Denizcilik Daire Başkanlığı’nın idari binası bulunacak. Kuşadası’nın bu projeye ihtiyacı var. Yapılan tüm bu algı operasyonlarına karşı vatandaş odaklı hizmet üretme irademizden asla vazgeçmeyeceğiz. Biz halkımıza ne söz verdiysek onu yerine getireceğiz” diye konuştu.