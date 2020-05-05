‘Hizmetler aksamamalı’

Konak Belediyesi, salgın nedeniyle sokaklardaki trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı ilçede yol, kaldırım, merdiven yenileme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Abdül Batur, “Hemşehrilerimizin sağlığı her şeyin önünde gelir. Ancak diğer belediyecilik hizmetlerimizi de aksatmadan sürdürmek zorundayız” dedi.

Ekipler, Atamer Mahallesi’nde bulunan Celal Yılmaz Parkı’nı yeniledi. Göztepe’deki 88 Sokak da yenilendi. Kemal Reis Mahallesi 274 Sokak’ta, elektrik, su ve kanal altyapısı yenilendi. Fatih Mahallesi 407 Sokak’ta 50 yıldır kullanılan bir merdiven Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinler alınarak granit taşlarla yenilendi. Akın Simav Mahallesi 272 Sokak’ta da kanal altyapısı yenilendi. Dolaplıkuyu Mahallesi 748 Sokak’ta da merdivenler yenilendi. Mehmet Ali Akman Mahallesi 13/1 Sokak’ta kaldırım ve yol çalışması yapıldı. Alsancak’taki 1460, 1479 ve 1475 numaralı sokaklarda da yayaların daha rahat yürüyebilmesi için kaldırımlar genişletilerek, görme engelli vatandaşlar için özel taşlar yerleştirildi.