BİST98.8420.00EURO7.690.07USD7.050.09ALTIN385.850.61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Hizmetler aksamamalı’
    ABONE OL
    05.05.2020 - 07:00 |

    ‘Hizmetler aksamamalı’

    Konak Belediyesi, salgın nedeniyle sokaklardaki trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı ilçede yol, kaldırım, merdiven yenileme çalışmalarına devam ediyor.

    ‘Hizmetler aksamamalı’

    Konak Belediyesi, salgın nedeniyle sokaklardaki trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı ilçede yol, kaldırım, merdiven yenileme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Abdül Batur, “Hemşehrilerimizin sağlığı her şeyin önünde gelir. Ancak diğer belediyecilik hizmetlerimizi de aksatmadan sürdürmek zorundayız” dedi.
    Ekipler, Atamer Mahallesi’nde bulunan Celal Yılmaz Parkı’nı yeniledi. Göztepe’deki 88 Sokak da yenilendi. Kemal Reis Mahallesi 274 Sokak’ta, elektrik, su ve kanal altyapısı yenilendi. Fatih Mahallesi 407 Sokak’ta 50 yıldır kullanılan bir merdiven Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinler alınarak granit taşlarla yenilendi. Akın Simav Mahallesi 272 Sokak’ta da kanal altyapısı yenilendi. Dolaplıkuyu Mahallesi 748 Sokak’ta da merdivenler yenilendi. Mehmet Ali Akman Mahallesi 13/1 Sokak’ta kaldırım ve yol çalışması yapıldı. Alsancak’taki 1460, 1479 ve 1475 numaralı sokaklarda da yayaların daha rahat yürüyebilmesi için kaldırımlar genişletilerek, görme engelli vatandaşlar için özel taşlar yerleştirildi.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
    daha fazla video için
    Yıldız Tilbe canlı yayında komşularına konser verdiŞarkıcı Yıldız Tilbe, Instagram'dan yaptığı canlı yayın sırasında komşularına şarkı söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS nedir, ne zaman? YKS tarihi son durum 2020

    YKS nedir, ne zaman? YKS tarihi son durum 2020

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Doktordan doktora tatlı

    Doktordan doktora tatlı

    Sıradaki Haber