BİST89.5530,05EURO7,301,19USD6,741,88ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hizmetler hız kesmiyor
    ABONE OL
    05.04.2020 - 00:03 |

    Hizmetler hız kesmiyor

    Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, daha temiz ve yeşil bir çevre amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

    Hizmetler hız kesmiyor

     Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçede 23 Mart’ta faaliyete giren tek yön uygulamasıyla birlikte Şevki Hasırcı ve Hülya Koçyiğit meydanlarında düzenleme çalışmalarına başladı. Hülya Koçyiğit Meydanı’nda yürütülen peyzaj uygulamasında son aşamaya gelinirken Şevki Hasırcı Meydanı için hazırlıklara bir hafta içerisinde başlanacak. Meydanlar, çalışmaların ardından modern bir görünüme kavuşacak. Şevki Hasırcı Meydanı’ndaki Salih Killi Parkı ile Soğucak Mahallesi Panorama Sitesi önündeki parkta da çalışmalar tamamlandı.

    Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
    daha fazla video için
    Deve şakası arkadaşının aklını başından aldıBirleşik Arap Emirlikleri'nde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Batman Başsavcılığı'ndan cezaevi açıklaması geldi

    Son dakika haberi... Batman Başsavcılığı'ndan cezaevi açıklaması geldi

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    Büyük şans! Aracın kontrolünü kaybedip denize uçtu...

    Büyük şans! Aracın kontrolünü kaybedip denize uçtu...

    Sıradaki Haber