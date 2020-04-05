05.04.2020 - 00:03 |
Hizmetler hız kesmiyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, daha temiz ve yeşil bir çevre amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.
Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçede 23 Mart’ta faaliyete giren tek yön uygulamasıyla birlikte Şevki Hasırcı ve Hülya Koçyiğit meydanlarında düzenleme çalışmalarına başladı. Hülya Koçyiğit Meydanı’nda yürütülen peyzaj uygulamasında son aşamaya gelinirken Şevki Hasırcı Meydanı için hazırlıklara bir hafta içerisinde başlanacak. Meydanlar, çalışmaların ardından modern bir görünüme kavuşacak. Şevki Hasırcı Meydanı’ndaki Salih Killi Parkı ile Soğucak Mahallesi Panorama Sitesi önündeki parkta da çalışmalar tamamlandı.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.