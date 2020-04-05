Hizmetler hız kesmiyor

Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçede 23 Mart’ta faaliyete giren tek yön uygulamasıyla birlikte Şevki Hasırcı ve Hülya Koçyiğit meydanlarında düzenleme çalışmalarına başladı. Hülya Koçyiğit Meydanı’nda yürütülen peyzaj uygulamasında son aşamaya gelinirken Şevki Hasırcı Meydanı için hazırlıklara bir hafta içerisinde başlanacak. Meydanlar, çalışmaların ardından modern bir görünüme kavuşacak. Şevki Hasırcı Meydanı’ndaki Salih Killi Parkı ile Soğucak Mahallesi Panorama Sitesi önündeki parkta da çalışmalar tamamlandı.