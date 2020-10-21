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    21.10.2020 - 00:05 |

    Hizmetleri anlattı

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık’ı ağırladı.

    Hizmetleri anlattı

    Manisa’ya hizmet vurgusunun yapıldığı ziyarette, önümüzdeki süreçte kente kazandırılacak projeler görüşüldü. Kıvırcık, güzel projelerin takipçisi ve destekçisi olduklarını belirtti. Ziyaretten mutluluk duyduğunu söyleyen Ergün de, “Yıl içinde 785 kilometre yol ağını asfaltladık. Bunun yanı sıra çevreci altyapı projelerimiz devam ediyor. Bütün bunlar işbirliğinde gerçekleşiyor. Daha önemli projeler kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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