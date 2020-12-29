‘Hizmetleri göremiyoruz’

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in bir yılını değerlendirdi. Hızal, “Kentin en temel sorunlarının başını çeken trafikte bir arpa boyu yol kat edilemedi. Bir metrekare yeşil alan ve park yapılmadığını da görüyoruz. Harmandalı Çöp Depolama Alanı içerisinde bir tesisin açılış kurdelesini kesti. Çöp sorununa dair başka da bir icraat göremedik. Kente hizmet etmekle uğraşmak yerine sansasyonel söylemleri ile kendini

ve şehri bol bol ulusal gündeme taşıdı” şeklinde konuştu.