BİST1.4390.93EURO9.100.07USD7.42-0.21ALTIN448.29-2.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Hizmetleri göremiyoruz’
    ABONE OL
    29.12.2020 - 00:03 |

    ‘Hizmetleri göremiyoruz’

    ‘Hizmetleri göremiyoruz’

    İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in bir yılını değerlendirdi. Hızal, “Kentin en temel sorunlarının başını çeken trafikte bir arpa boyu yol kat edilemedi. Bir metrekare yeşil alan ve park yapılmadığını da görüyoruz. Harmandalı Çöp Depolama Alanı içerisinde bir tesisin açılış kurdelesini kesti. Çöp sorununa dair başka da bir icraat göremedik. Kente hizmet etmekle uğraşmak yerine sansasyonel söylemleri ile kendini
    ve şehri bol bol ulusal gündeme taşıdı” şeklinde konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    28 Aralık On Numara sonuçları belli oldu! On Numara'da büyük ikramiye sahibini buldu mu?

    28 Aralık On Numara sonuçları belli oldu! On Numara'da büyük ikramiye sahibini buldu mu?

    Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

    Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

    2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

    2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

    AK Parti milletvekili Demir'den 'Pınar Gültekin' açıklaması: Takip ediyoruz

    AK Parti milletvekili Demir'den 'Pınar Gültekin' açıklaması: Takip ediyoruz

    Sıradaki Haber