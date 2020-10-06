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    HaberlerEge Haberleri ‘Hizmetleri sürdüreceğiz’
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    06.10.2020 - 00:02 |

    ‘Hizmetleri sürdüreceğiz’

    ‘Hizmetleri sürdüreceğiz’

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çanakkale’de partisinin 7’nci Olağan Kongresi’ne katıldı. AK Parti kadrolarının 18 yıldır millete hizmet ettiğini, bundan sonra da uzun yıllar hizmete devam edeceklerini belirten Dağ, “AK Parti kadroları, aslında 1915’te tarihe o meydan okumayı ortaya koyan cetlerinin bugünkü temsilcileri. Davamızı çok daha ileri götürmek için ciddi bir çaba ve uğraş vermek durumundayız” dedi. Öte yandan İlçe Başkanı Yılday Ölçek, güven tazeledi.

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