‘HİZMETLERİMİZ HIZ KESMEDEN SÜRECEK’

Egeli belediye başkanları, yeni yılı yayınladıkları mesajlarla kutladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni yıla umutla baktıklarını belirtti, “Manisamızın daha yaşanabilir bir şehir olması yolunda çalışmalarımız hız kesmeyecek” dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mesajında gelecek güzel günlere olan inancını ve umudunu hiç yitirmediğini ifade etti; Atatürk’ün unutulmaz sözünü hatırlattı, “Umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır, ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” diye konuştu.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Hemşerilerimizle birlikte el ele vererek, UNESCO Dünya Mirası kentimizi daha üst noktalara çıkarmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Zor bir yılın geride kaldığını kaydeden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “2021’de durmadan ve yorulmadan çalışmaya, projelerimizi birbir gerçekleştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise, “2021’in 2023/2053 hedeflerine doğru üniversitemiz ve ülkemiz adına başarı sesinin yükseldiği bir yıl olacağına inanıyorum. Tüm halkımıza sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl diliyorum” dedi.