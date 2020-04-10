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    HaberlerEge Haberleri Hizmette ayrım yok!
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    10.04.2020 - 00:02 |

    Hizmette ayrım yok!

    Hizmette ayrım yok!

    Karabağlar Belediye Başkanlığı’nda, ikinci döneminin ilk yılını geride bırakan Muhittin Selvitopu, “6 yılımızı dolu dolu geçirdik” dedi. Egedesonsöz’ün haberine göre kurumu ‘istikrarlı bir belediye’ olarak tanımlayan Selvitopu, “İzmir’in en büyük ve kalabalık ilçelerinin başında geliyoruz. Çok tempolu bir yıl geçirdik. Hizmet ayrımı yapmadan, her konuda proje ürettik. Koronavirüs’e karşı da topyekun mücadelemiz sürüyor” dedi. Selvitopu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile aranızdaki ilişki nasıl?” sorusuna da şu yanıtı verdi: Olması gerektiği gibi.

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