Hobi bahçeleri için kanun yolda

KORONAVİRÜS salgını sonrası ilginin arttığı hobi bahçeleriyle ilgili yasa tasarısı TBMM’de görüşüldü. Tarım arazilerini hobi bahçeleri olarak satan ve pazarlayanlara hapis ile idari para cezası getiren tasarı, İzmirli üreticinin desteğini aldı.

Hobi bahçelerinin çoğunlukla Menderes ve Kemalpaşa ilçelerinde yoğunlukta olduğunu belirten Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, “Tarım alanlarının ne kadar önemli olduğu, pandemi sürecinde anlaşıldı. Geriye dönük ceza uygulanmasını istiyoruz. Bu alanların tarıma geri kazandırılmasının talep ediyoruz karşısındayız” dedi.

Ceza ve yıkım

Kanunla, tarım arazilerinin kooperatifler başta olmak üzere özel hukuk tüzel kişileri aracılığıyla satın alınıp fiili taksim yapılmasıyla üyelere veya ortakların kullanımına tahsis edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Tarım arazilerinde plan veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde sorumlulara 1000 liradan az olmamak kaydıyla, bozulan arazinin her metrekaresi için 10 lira idari para cezası verilecek. İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı’nca karşılanmak kaydıyla 1 ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılacak ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları, sorumlulardan bakanlık tarafından tahsil edilecek.