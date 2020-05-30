'Hodri meydana yanıt yok!'

Spor faaliyetlerinin durma noktasına gelmesi sonrası ekonomik olarak güçlük çeken ve hatta kapısına kilit vurmaya hazırlanan spor kulüplerine kıyasla bu krizi en az zararla kurtarmaya çalışan Karşıyaka Spor Kulübü, geleceğe yatırım planlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yeşil kırmızılılarda Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, yönetimin ve kendisinin hakkında çıkan iddialara canlı yayında cevap vermiş, soruları yanıtlamıştı. Yönetimi hedef alarak yayılan iddialar sonrası yeşil kırmızılıların, “Hodri meydan” çıkışı, cevap bulmadı. Yeşil kırmızılı yönetimin haklarında çıkan iddialara, “Yönetimi yıpratmak için gündeme getiriliyor. Yapılan açıklamalar akla hayale sığmıyor ve yapay gündem yaratılmaya çalışılıyor” çıkışı eşlik etti.

‘Dedikoducuyu bulduk’



Camianın, yönetimin aldığı kararları ve projeleri desteklediği öğrenilirken, Başkan Büyükkarcı’nın da arkasında durulduğu bildirildi. Kaf Kaf’ta yönetimin, “Asılsız dedikoduların ispatına yönelik bir geri dönüş alamadık” söylemlerinin yankı bulması sonrası, “Asılsız dedikoduları çıkartanların arasında, bir Karşıyaka Belediyespor çalışanının da olması durumun vahimliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi” iddiası da gündemin nabzını yükseltti. Öte yandan Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde TFF Sağlık Kurulu’nun Futbola Dönüş Protokolü’nü uygulayan Karşıyaka’nın, yeniden hazırlık döneminde kampa gitmeyeceği ve 8 Haziran’da topbaşı yapacağı bildirildi.