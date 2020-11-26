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    26.11.2020 - 00:03 |

    HOLEP lazerle prostat ameliyatı

    HOLEP lazerle prostat ameliyatı

    50 yaşın üzerindeki erkeklerde sıklıkla görülen prostat büyümesi, teknolojinin sunduğu imkanlarla tedavi ediliyor. Açık cerrahi tedavinin yanında kapalı tedavi yöntemlerinin de (Plazma Kinetik Sistem TUR Ameliyatı, Greenlight Lazer Prostat Ameliyatı, HOLEP) etkin şekilde kullanıldığını belirten Ekol Hastanesi Üroloji Kliniği’nden Doç. Dr. Adnan Şimşir, “Plazma Kinetik Sistem TUR ameliyatlarında plazma kinetik yönteminin kullanılması nedeniyle eski sistemlere göre oldukça avantajlıdır. Hastadan elektrik akımının geçmemesi kalp pili olan hastalarda dahi güvenle kullanımını sağlamaktadır” dedi. Plazma Kinetik Sistem TUR Ameliyatının hızlı, güvenli, daha az kanama miktarına ve daha az hastanede kalış süresi ve daha çabuk sosyal hayata geri dönüşe sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Adnan Şimşir, “Hastalarda operasyon sonrası idrar sondası daha kısa süre kalır. Ayrıca ameliyat esnasında çıkarılan doku patolojik incelemeye gönderildiği için olası kötü huylu hastalıkların tespitini yapmayı kolaylaştırır” diye konuştu.

    Kanamasız yöntem

    Son zamanlarda kullanım sıklığı giderek artan HOLEP yönteminin iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde başarılı sonuçlar verdiğini dile getiren Şimşir, “HOLEP Ameliyatında hastanın idrar kanalından girilerek kapalı olarak Holmium Lazer kullanılarak büyüyen prostat kapsülünden ayrılarak çıkartılır. Dolayısıyla hastada hiç prostat dokusu kalmaz. Holmium lazer kullanıldığı için kanama olmaz. Mesaneye itilen prostat dokusu özel bir aletle kıyma haline getirilerek çıkarılır ve patolojik incelemeye gönderilir” dedi.

    HOLEP lazerle prostat ameliyatı

    Doktorunuzu dinleyin!

    Hastalar idrar kaçırma, iktidarsızlık, kanamalar gibi çevreden ya da internetten duydukları olumsuzluklar nedeniyle ya tedaviden kaçınmakta ya da en kansız en yeni yöntem, idrar kaçırma ve iktidarsızlık yapmaz olarak tanıtılan tedavilere yöneldiklerini sözlerine ekleyen Şimşir, “Hastalarımız bu şekilde tanıtılan tedavilere itimat etmesinler, doktorlarının önermedikleri hiçbir ilaç ya da tedaviye başlamasınlar. Her prostat hastalığına iyi gelecek tek bir ilaç, yiyecek ya da ameliyat yöntemi yok. Prostat büyümesi olmasına rağmen şikâyetleri az olan hastalarda sadece takip ya da ilaçlarla tedavi etmek mümkün iken, prostatı küçük ancak şikâyetleri çok fazla olan hastalarda ameliyat gerekebilir. Bu yüzden tedavi yönteminin seçiminde herkese uyan tek bir mükemmel yöntem yoktur”           diye konuştu.

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