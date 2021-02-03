Hollanda’da gördü Dikili’de uyguladı

Yapraklardan yem

Agrobay Seracılık ve Hasanbey Çiftliği’nin kuruluşunun hikayesini anlatan Salık, “Babam rahmetli Hasan Şentürk, Hollanda’ya giderken uçaktan gördüğü ışıklı alanın sera olduğunu öğreniyor. Ardından Dikili’nin jeotermal kaynakları nedeniyle 2002 yılında 60 dönüm arazide topraksız tarıma başladık” diye konuştu. Bugün 600 dönüm topraksız jeotermal ve yüzde yüz çevreye duyarlı üretim yaptıklarını ifade eden Salık, “Yılda 15 bin ton domates üretiyoruz ve yüzde 75’ini ihraç ediyoruz. Domates yaprağını koyun yemi olarak kullanarak küçük başta 6-8 lira olan yem maliyetini de 2 liraya düşürdük” diye konuştu.

Devem edecek

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ise; iş yaşamında fark yaratan, gösterdikleri başarı ile hem bölge hem ülkenin medarı iftiharı olan firmaların hikayelerini ve kuruluş süreçlerini dinlemeyi sürdüreceklerini belirtti.