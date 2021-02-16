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    HaberlerEge Haberleri Hollanda’nın para ödülüne kınama
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    16.02.2021 - 00:02 |

    Hollanda’nın para ödülüne kınama

    Hollanda’nın para ödülüne kınama

    Hollanda hükümetinin bir rapora dayanarak Srebrenica’da görev yapan askerleri 5000 euro ile ödüllendirmesi ve toplum önünde itibar sağlayıcı destek vereceğini açıklamasını kınayan CHP Milletvekili Kani Beko, “Türk milleti ve Balkan toplumu olarak bu soykırımın ödüllendirilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz, Hollanda hükümetinin yaşanan katliamları adeta meşrulaştırır tarzda buna sebep olan kişileri ödüllendirme tavrını halkından kopuk bir inisiyatifle aldığı düşüncesindeyiz” dedi.

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