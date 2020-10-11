Honaz’a ağabey desteği

Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’e konuk olan heyet, ilçeyi karış karış gezerek incelemelerde bulundu. 70 yıl sonra yeniden CHP’li bir belediye yönetimine kavuşan Honaz’ın, hak ettiği noktaya gelmesi için el birliği ile çalışacaklarının altını çizen Başkan Batur, Honaz’ın baba toprağı olması sebebiyle kendisi için özel bir yeri olduğunu söyledi.



Bizim için büyük şans



Saklı Göl, Göz Mesire Alanı, Kaklık Mağarası ile ata tohum merkezi ziyaretinin ardından Kardeş Belediye Başkanı Kepenek ile gurur duyduklarını ifade eden Başkan “Burada tarım, kültür, turizm ve doğaya sahip çıkan bir belediye başkanı kardeşimiz var. Biz de kardeşimizin yanında duracağız. Desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu. İşbirliği ve destek ziyaretlerinden dolayı Başkan Batur’a teşekkürlerini sunan Başkan Yüksel Kepenek, “Bizim ağabeyimiz ve bize her zaman elini uzatıyor, kendisinden destek alıyoruz. Yerel yönetimlerde üstatların olması bizim için büyük şans” dedi.