BİST1.0920.43EURO8.34-0.35USD7.040.02ALTIN462.443.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hong Kong’da bilim zaferi
    ABONE OL
    06.08.2020 - 00:07 |

    Hong Kong’da bilim zaferi

    Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri 32 ülkeden 887 projeyi geride bıraktı, biyokimya alanında dünya birinciliğini, çevre alanında ise ikinciliğini kazandı

    Hong Kong’da bilim zaferi

    Akademik düzeyde bilim ve sanat eğitimini ücretsiz vererek Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Geleceğin bilim insanları yetiştiren merkezin öğrencileri, hazırladıkları projelerle Hong Kong’da düzenlenen “Küresel Gençlik Bilim ve Teknoloji Buluşmaları” adlı uluslararası yarışmada 32 ülkeden 887 projeyi geride bırakarak biyokimya alanında dünya birinciliğini, çevre alanında ise dünya ikinciliğini kazandı.

    Bilim ve mühendislik temalı yarışmada, Sinemis Nur Boz ve Bilal Esmer’in biyokimya alanında hazırladıkları, insana ve çevreye zarar vermeyen biyolojik gıda ambalajı projesi dünya birincisi oldu. Asil Söylev ve Sude Kahraman’ın çevre alanında hazırladıkları, ağır metal atıklardan oluşan zararları belirleyecek sensör projesi ise ikinciliği elde etti. Birinci olan gençler altın madalya, ikinci olanlar ise gümüş madalyayla ödüllendirildi. Öğrenciler, pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen yarışma finalinde Buca ve Türkiye’nin adını zirveye altın harflerle yazdırdı.

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    Sıradaki Haber