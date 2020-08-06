Hong Kong’da bilim zaferi

Akademik düzeyde bilim ve sanat eğitimini ücretsiz vererek Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Geleceğin bilim insanları yetiştiren merkezin öğrencileri, hazırladıkları projelerle Hong Kong’da düzenlenen “Küresel Gençlik Bilim ve Teknoloji Buluşmaları” adlı uluslararası yarışmada 32 ülkeden 887 projeyi geride bırakarak biyokimya alanında dünya birinciliğini, çevre alanında ise dünya ikinciliğini kazandı.



Bilim ve mühendislik temalı yarışmada, Sinemis Nur Boz ve Bilal Esmer’in biyokimya alanında hazırladıkları, insana ve çevreye zarar vermeyen biyolojik gıda ambalajı projesi dünya birincisi oldu. Asil Söylev ve Sude Kahraman’ın çevre alanında hazırladıkları, ağır metal atıklardan oluşan zararları belirleyecek sensör projesi ise ikinciliği elde etti. Birinci olan gençler altın madalya, ikinci olanlar ise gümüş madalyayla ödüllendirildi. Öğrenciler, pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen yarışma finalinde Buca ve Türkiye’nin adını zirveye altın harflerle yazdırdı.