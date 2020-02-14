HORECA şefleri ağırlıyor

İkinci kez fuarizmir’de düzenlenecek etkinliğe, özel olarak hazırlanan İkili Görüşme Alanı’nda katılımcılara, şef ve otel yetkilileri ile görüşebilecekleri, merak ettikleri soruların cevaplarını bulabilecekleri bir fırsat sunulacak. Executive şeflerin özel workshopları ve farklı sunumlarıyla görsel şölen yaşanacak.