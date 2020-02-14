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    HaberlerEge Haberleri HORECA şefleri ağırlıyor
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    14.02.2020 - 00:02 |

    HORECA şefleri ağırlıyor

    Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) işbirliğinde GL Platform tarafından düzenlenecek HORECA Fair, dünyaca tanınan aşçıları buluşturacak.

    HORECA şefleri ağırlıyor

    İkinci kez fuarizmir’de düzenlenecek etkinliğe, özel olarak hazırlanan İkili Görüşme Alanı’nda katılımcılara, şef ve otel yetkilileri ile görüşebilecekleri, merak ettikleri soruların cevaplarını bulabilecekleri bir fırsat sunulacak. Executive şeflerin özel workshopları ve farklı sunumlarıyla görsel şölen yaşanacak.

    ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.
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