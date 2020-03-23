23.03.2020 - 07:00 |
Horoz, 26 haftada 3 hoca değiştirdi
Süper Lig’de son olarak evinde Gençlerbirliği’ni seyircisiz oynanan maçta 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor, geride kalan 26 maçta inişli çıkışlı bir grafik sergiledi ve toplamda 3 hoca değiştirdi.
Süper Lig’de son olarak evinde Gençlerbirliği’ni seyircisiz oynanan maçta 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor, geride kalan 26 maçta inişli çıkışlı bir grafik sergiledi ve toplamda 3 hoca değiştirdi. Sezona Yücel İldiz’le başlayan Horoz, ilk hafta evinde Galatasaray’ı yenerek maratona flaş bir şekilde başlamıştı. İldiz’le 7. hafta sonunda yollarını ayıran Denizli, dümene Mehmet Özdilek’i geçirdi. Beklediği çıkışı yine yapamayan Horoz, 5 maç üst üste kazanamayınca bir kez daha teknik direktör değişimine gitti. Son olarak Bülent Uygun’la anlaşan Denizlispor, son 3 maçta 7 puan topladı ve toparlanma sürecine girmiş oldu.
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