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    HaberlerEge Haberleri Horoz, Ankara’da telafi peşinde
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    19.10.2020 - 00:00 |

    Horoz, Ankara’da telafi peşinde

    Süper Lig’de ilk 4 haftada 2 puan toplayıp düşme potasına yerleşen Yukatel Denizlispor, milli aranın ardından bugün Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

    Horoz, Ankara’da telafi peşinde

    Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek. Yeşil siyahlı ekipte sakatlıkları süren Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Sakatlığı sona eren Hadi Sacko, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyebilecek. Yeni transferlerden Federico Varela ve Mathieu Dossevi de görev verilmesi durumunda bu maçla birlikte ilk kez Denizlispor formasını giymiş olacak.

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