Horoz, Estupinan’a yanıyor

İç transferde Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz ve Hugo Rodallega ile sözleşme yenileyen yeşil siyahlılar, geçen sezon Portekiz’in Vitoria Guimaraes takımından kiraladığı Estupinan’ı takımda tutamadı. Yöneticilerin yeniden kiralamak istediği Kolombiyalı futbolcuya Vitoria Guimaraes’in vize vermediği bildirildi. Guimaraes’in Estupinan’ı satmaya sıcak baktığı ancak 23 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin yüksek olduğu ifade edildi.