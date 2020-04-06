Horoz, Estupinan’ı bırakmayacak

Teknik Direktör Bülent Uygun’un yeni sezonda oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istediği öğrenildi. Bonservisi Portekiz’in Vitoria Guimaraes takımında bulunan 23 yaşındaki futbolcunun da Denizlispor’da kalmaktan yana tavır sergilediği belirtildi. Yönetimin ise en kısa sürede transferi netleştirmesi ve Estupinan ile sözleşme yenilemesi bekleniyor. Estupinan, yeşil siyahlı formayla 20 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıktı, kupada 7, ligde ise 4 gol attı.