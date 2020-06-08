Horoz, fedakârlık bekliyor

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, “Mali açıdan kulübün iyi olduğunu söyleyemeyiz. Sadece otopark geliri var. Akar gelir için dezenfektan ve kolonya satışı yaparak para toplamaya çalışıyoruz. Kulübün borcu olduğu gibi futbolcuların da birikmiş alacağı var. Bu süreci aşmak için yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak futbolcu arkadaşlarımızdan da alacakları konusunda indirim istiyoruz” dedi.