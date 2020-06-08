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    HaberlerEge Haberleri Horoz, fedakârlık bekliyor
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    08.06.2020 - 00:00 |

    Horoz, fedakârlık bekliyor

    Yukatel Denizlispor’da yönetim, oyunculardan fedakarlık istedi. Koronavirüs pandemisi yüzünden maçlara çıkamayan ve gelirleri düşen yeşil siyahlılar mali açıdan sıkıntıya girerken, kurmayların futbolcularla indirim konusunda görüşmelere başladığı vurgulandı.

    Horoz, fedakârlık bekliyor

    Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, “Mali açıdan kulübün iyi olduğunu söyleyemeyiz. Sadece otopark geliri var. Akar gelir için dezenfektan ve kolonya satışı yaparak para toplamaya çalışıyoruz. Kulübün borcu olduğu gibi futbolcuların da birikmiş alacağı var. Bu süreci aşmak için yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak futbolcu arkadaşlarımızdan da alacakları konusunda indirim istiyoruz” dedi.

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