Horoz, Gaziantep’e karşı

Ligde koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası oynadığı son 3 maçtan 1 puan çıkarabilen yeşil siyahlı ekip, rakibini Atatürk Stadı’nda ağırlayacak. Özgür Yankaya’nın yöneteceği 90 dakika saat 21.00’de başlayacak. Denizli’de sakatlığı sona eren Onazi ve Recep Niyaz görev verilmesi durumunda Gaziantep FK maçında forma giyebilecek. Geçen hafta kart cezalısı oldukları için oynayamayan Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru da yeniden formalarına kavuşacak. Denizlispor’da maç öncesi teknik heyet, futbolcular ve personellere yapılan beşinci koronavirüs testinde de pozitif sonuç çıkmadı.