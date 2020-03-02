Horoz, hasret dindirdi

Denizli Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmanın gollerini 34. dakikada Mustafa Yumlu ve 75. dakikada Barrow kaydetti. Yeni Malatyaspor, 45+1. dakikada Hadebe’nin direkt kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Horoz ikinci yarıda ilk kez kazanırken evinde 23 Kasım’daki Çaykur Rizespor sınavından beri 5 maçtır süren galibiyet hasretine de son verdi. Denizlispor, bu skorla 27 puana ulaştı. Maç öncesi İdlib’de şehit düşen askerlerimiz unutulmadı. Hoparlörlerden şehitlerimizin isimleri tek tek anons edildi.

Şehitleri unutulmadı

Taraftar, şehitlerimizin isimleri okunurken hep bir ağızdan, “Burada” diye bağırdı. İdlib’de Denizlili Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya’yı da şehit veren Denizli’de taraftarlar, “Vatan sana canım feda”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Yansın Suriye, yıkılsın İdlib” diye bağırdı.