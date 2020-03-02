BİST105.9940EURO6,87-0,17USD6,21-0,35ALTIN317,06-2,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Horoz, hasret dindirdi
    ABONE OL
    02.03.2020 - 00:00 |

    Horoz, hasret dindirdi

    Süper Lig’in 24. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti.

    Horoz, hasret dindirdi

    Denizli Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmanın gollerini 34. dakikada Mustafa Yumlu ve 75. dakikada Barrow kaydetti. Yeni Malatyaspor, 45+1. dakikada Hadebe’nin direkt kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Horoz ikinci yarıda ilk kez kazanırken evinde 23 Kasım’daki Çaykur Rizespor sınavından beri 5 maçtır süren galibiyet hasretine de son verdi. Denizlispor, bu skorla 27 puana ulaştı. Maç öncesi İdlib’de şehit düşen askerlerimiz unutulmadı. Hoparlörlerden şehitlerimizin isimleri tek tek anons edildi.

    Şehitleri unutulmadı

    Taraftar, şehitlerimizin isimleri okunurken hep bir ağızdan, “Burada” diye bağırdı. İdlib’de Denizlili Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya’yı da şehit veren Denizli’de taraftarlar, “Vatan sana canım feda”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Yansın Suriye, yıkılsın İdlib” diye bağırdı.

    Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.
    daha fazla video için
    Survivor'da büyük kavga! "Sende bana saldıracak yürek var mı?"Survivor 2020'nin dokuzuncu bölüm ödül oyununda ünlüler takımından Erman ve gönüllüler takımından Yasin arasında gerginlik yaşandı. İşte o anlar...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

    İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

    Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

    300 ameliyat sonra su içti

    300 ameliyat sonra su içti

    Sıradaki Haber