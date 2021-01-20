Horoz ilk imzayı attırdı

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Yasin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Irak Milli Takımı’nda da görev alan Ahmed Yasin’e hoş geldin diyor, yeşil siyah formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan son olarak Hatayspor’a 2-0 kaybeden Yukatel Denizlispor, bugün deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Ligde geride kalan 19 haftanın birini bay geçen Galatasaray, 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı kırmızılı takım, 19. haftayı 33 puanla dördüncü sırada bitirdi. Yukatel Denizlispor ise ligde çıktığı 18 maçın 3’ünü kazanırken, 5’inde berabere kaldı ve 10’unu kaybetti.