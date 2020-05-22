Horoz, imzaları attıracak

Daha önce sözleşmesi sona erecek oyuncularla ön görüşme yapan yeşil siyahlılar, bu kez resmi imzaları attırmaya çalışacak. Denizlispor yönetimi, masaya oturacağı Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Zeki Yavru ve Oğuz Yılmaz’la yeniden el sıkışmayı planlıyor. Öte yandan Bergdich, Barrow, Estupinan ve Murawski gibi yabancıların takıma kazandırılmasında etkin rolü olan Sportif Direktör Burak Özsaraç’ın yine nokta atışı takviyeler yapmayı planladığı belirtildi. Denizlispor’un alt liglerden yıldız adaylarını da takip ettiği gelen haberler arasında.