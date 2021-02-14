Horoz, Konya yolunda

Yeşil siyahlılarda tedavileri süren Recep Niyaz, Hadi Sacko ve Özgür Çek mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Veton Tusha’nın ise durumu maç saati belli olacak. Teknik Direktör Hakan Kutlu, Konyaspor’u yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi. Konya’da iyi bir oyun sergileyeceklerini belirten Kutlu, “Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bizim için çok kritik haftalara giriyoruz. Konyaspor’u yenerek seri başlatmalıyız” diye konuştu.