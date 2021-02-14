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    14.02.2021 - 00:01 |

    Horoz, Konya yolunda

    Süper Lig’de alt sıralardan kurtulamayan Yukatel Denizlispor, bugün deplasmanda İttfak Holding Konyaspor’un karşısına çıkacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda Hüseyin Göçek’in düdük çalacağı müsabaka saat 13.30’da başlayacak.

    Horoz, Konya yolunda

    Yeşil siyahlılarda tedavileri süren Recep Niyaz, Hadi Sacko ve Özgür Çek mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Veton Tusha’nın ise durumu maç saati belli olacak. Teknik Direktör Hakan Kutlu, Konyaspor’u yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi. Konya’da iyi bir oyun sergileyeceklerini belirten Kutlu, “Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bizim için çok kritik haftalara giriyoruz. Konyaspor’u yenerek seri başlatmalıyız” diye konuştu.

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