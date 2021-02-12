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    HaberlerEge Haberleri Horoz, Konya'yı gözüne kestirdi
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    12.02.2021 - 07:00 |

    Horoz, Konya'yı gözüne kestirdi

    Süper Lig’de 6 haftadır son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçını kazanarak yükselişe geçmek istiyor.

    Horoz, Konya'yı gözüne kestirdi

    Süper Lig’de 6 haftadır son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçını kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Ligin 25. hafta karşılaşmasında pazar günü Konyaspor’a konuk olacak Denizlispor, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenmanlara sakatlıkları süren Hadi Sacko, Özgür Çek ve Veton Tusha katılmadı. Ligde son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Ege ekibi, son 5 müsabakada kazanamayan Konyaspor karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor. Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, hafta içi maç oynamadıkları bu haftada takım olarak iyi çalıştıklarını söyledi. Kutlu, sahada kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

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