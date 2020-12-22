Horoz lidere dur dedi

Süper Lig’in 13. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor’u 10 kişi kaldığı maçta 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor, karabulutları dağıttı.

Yeni teknik patronu Yalçın Koşukavak’ın takımın başında çıktığı ilk maçta 6 haftalık 3 puan hasretine son veren yeşil siyahlı ekip, bu sezon evindeki ilk galibiyetini almayı başardı.

Maç esnasında sahaya oyunun gidişatına göre birkaç defa taktik değişikliğini içeren kağıt gönderen ve yeni saha diziliminin bütün futbolcuları arasında elden ele dolaşmasını isteyen Koşukavak, sosyal medyada Arjantinli ünlü Teknik Direktör Marcelo Bielsa’ya benzetilerek, ‘Yerli Bielsa’ yakıştırmaları yapıldı. Süper Lig’deki ilk deneyimi olarak teknik direktörlüğe getirilen Yalçın Koşukavak, ilk maçında lideri devirerek camiaya güven verdi. Alanyaspor maçın ikinci yarısında yüzde 80’e 20’lik topla oynama üstünlüğü kurarken, rakibine net pozisyon vermeyen Denizli’de sık sık taktik değişikliğine gidip oyuncularına bunu kağıt üzerinde çizerek gösteren Yalçın Koşukavak, takıma yeni bir hava getirdi.

6 maç sonra galibiyet

Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta da kazanamayan Denizlispor, Akdeniz ekibini devirerek evindeki ilk galibiyetini aldı. Denizlispor’da geçen yıl ve bu sezon gösterdiği performansla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Hugo Rodallega, attığı golle takımına 3 puan kazandırdı. Kasımpaşa’nın ardından Alanyaspor filelerini de havalandıran deneyimli oyuncu, bu sezon 4. golünü atmayı başardı. Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 3 puan aldıkları için sevinçli olduklarını belirtti, “Aytemiz Alanyaspor zor bir rakipti. Oyuncularıma 3 günde böyle karakterli bir oyun ortaya koydukları için teşekkür ediyorum. Denizlispor’da mevcut şartlara göre bir oyun planı çıkarmam gerekiyordu. Teorik ve vaktimiz yettiğince sahada pratik çalıştık. Alanyaspor oyunda topa sahip olan tarafı tercih ediyor. Daha pragmatik yaklaşmamız ve kazanmamız lazımdı. Kazandığımız için mutluyum. Gelecek olan maçlarla alakalı kazanmaya giden yol neyse, kime nasıl oynayacaksak öyle oynayacağız” dedi.

Niyaz 100’ler kulübündeDenizlispor’da başarılı 10 numara Recep Niyaz, yeşil siyahlı formayı 100.kez giydi. Niyaz, 2015-2016 sezonunda yeşil

siyahlılar tarafından kiralanan Niyaz, Horoz’da ilk resmi maçına ise 15 Eylül 2015’te Göztepe karşısında giydi. 25 yaşındaki oyuncu, 100 maçta 25 gol 12 asistlik performans sergiledi.