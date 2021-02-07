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    HaberlerEge Haberleri Horoz nefes almak istiyor
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    07.02.2021 - 00:01 |

    Horoz nefes almak istiyor

    Süper Lig’de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 24. hafta mücadelesinde bugün Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek.

    Horoz nefes almak istiyor

    Denizli Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Teknik direktör değişikliğine gittikten sonra Hakan Kutlu yönetiminde Göztepe’yi 2-1 mağlup eden, geçen hafta deplasmanda Trabzonspor’a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, 24. haftaya 17 puanla son sırada girdi.

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