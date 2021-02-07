07.02.2021 - 00:01 |
Horoz nefes almak istiyor
Süper Lig’de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 24. hafta mücadelesinde bugün Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek.
Denizli Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Teknik direktör değişikliğine gittikten sonra Hakan Kutlu yönetiminde Göztepe’yi 2-1 mağlup eden, geçen hafta deplasmanda Trabzonspor’a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, 24. haftaya 17 puanla son sırada girdi.