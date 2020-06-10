Horoz, Sneijder’e kapılarını açtı

Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, geçen sezon faal futbolculuk kariyerini sonlandıran Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder’e teknik ekipte yer verebileceğini açıkladı. Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa’da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Sneijder’in, “İleri dönemlerde eski takımları Real Madrid ve Inter’de teknik direktör olarak çalışmak gibi bir hedefi var. Antrenörlük için istekli. Eğitimlerine devam ediyor. Ona ekibimde her zaman yer var. Bu konuyla ilgili Sneijder’le görüşüyoruz. O’na, ‘Ne zaman istersen, gelebilirsin’ diyorum” ifadelerini kullandı.